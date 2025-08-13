⚡️ Итоги дня: выпуск пива сократился из-за холодного лета, могут начаться бунты вахтовиков, мошенники обещают налоговые вычеты, но на деле крадут личные данные

Мошенники начали использовать схему с налоговыми вычетами. Они звонят жертве, сообщают о положенной выплате, а затем просят код из СМС для оформления.

В России на 20% подскочил спрос на ремонт бытовой техники. В разгар летнего сезона наиболее значительный рост интереса был к ремонту и обслуживанию кондиционеров. Заметно увеличилось число обращений по поводу устранения неисправностей холодильников и морозильных камер — на 46%. Пропорционально увеличилось и предложение мастеров по ремонту — на 43%.

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в ЦФО достиг 80%. В апреле-июне 2025 года в среднем по России он достиг 60%, следует из данных ЦБ. Средняя цена одного квадратного метра в первичке по всем квартирам превысила 205 тыс. рублей, а во вторичке составила 128 тыс.

Группа «Аэрофлот» за семь месяцев 2025 года перевезла 31,6 млн пассажиров, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Выпуск пива в России снижается из-за холодного лета и роста цен. В июле выпуск напитков брожения снизился на 3,9% год к году. Традиционное пиво потеряло 4,1%, крепкое — больше 20%. Негативный тренд связан с падением потребления из-за холодного лета и роста цен. За год пиво в России подорожало на 17%.

Цена земли для строительства складов в Москве и области выросла вдвое за 5 лет. Средняя стоимость 1 га земельного участка под строительство склада в Московском регионе составляет 31,5 млн рублей. За последние пять лет этот показатель вырос в два раза.

Сервисы электронных книг увеличивают выручку от подписок: по итогам второго квартала 2025 года доля подписной модели в структуре доходов группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%. Аналогично обстоит дело и у других участников рынка — например, у «Яндекс Книг».

У Google хотят выкупить браузер Chrome за $34,5 млрд. Американская компания Perplexity, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), сделала предложение о покупке у корпорации Alphabet (бывшая Google) ее браузера Chrome.

Российское подразделение Sony Mobile Communications — компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — прекратила существование. Отмечается, что компания пыталась провести самоликвидацию в декабре 2023 года, но тогда ей было в этом отказано. Датой прекращения деятельности указано 11 августа 2025 года.

В России может появиться штраф за так называемую иранскую тонировку — рулонные шторки, которые крепятся с помощью присосок и быстро снимаются после остановки автоинспекторами. За первичное нарушение водитель может получить штраф не менее 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — 15 тыс.

МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности, а также установить единую специальную расцветку для таких ремней — ремни черного цвета на темной одежде почти не видны.

Российский кредитор хочет обанкротить немецкий автоконцерн Volkswagen. С Volkswagen AG хотят взыскать почти 17 млрд рублей за разрыв соглашения о контрактной сборке в России Skoda и VW.

В России могут начаться бунты вахтовиков, если мигрантов из Индии и КНДР станет слишком много, отмечают эксперты. Это может произойти из-за демпинга зарплат, мигранты работодателям обходятся на 30-50% дешевле.

Суд отправил в колонию строгого режима новосибирских борцов с коррупцией. Они получили взятку в размере 2 млн рублей.