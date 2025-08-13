11 регионов России получат субсидии на ремонт дорог

Кабмин направит 16,6 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов и эстакад.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 12 августа 2025 года № 2177-р, по которому 11 регионов получат дополнительные деньги на ремонт и строительство дорог.

Всего выделят более 16,6 млрд рублей. На эту сумму также планируют привести в нормативное состояние тоннели, мосты, эстакады и другие искусственные сооружения. Об этом сказано на сайте кабмина.

Субсидии на реконструкцию и строительство дорог получат: Адыгея, Удмуртия, Хабаровский край, Брянская и Московская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Деньги на модернизацию дорожной инфраструктуры направят в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.