❗ Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству. Юрист: а еще головная боль

Если ИП умер, то деньги с его единого налогового счета получат его дети.

Возврат сальдо ЕНС будет доступен не только для самого налогоплательщика, но и для его наследников.

Проект с поправкой в статью 79 НК опубликован на федеральном портале.

Нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство, на основании которого наследник сможет подать в ФНС заявление о возврате налогов наследодателя (положительного сальдо ЕНС).

У ФНС появится новая обязанность – сообщать по запросу нотариусов о положительном сальдо ЕНС умерших граждан. Срок ответа – 5 рабочих дней. Такой проект подготовил Минфин.

Предполагается, что норма вступит в силу через 9 месяцев со дня официального опубликования закона.

Ранее ФНС в письме от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@ поясняла, что после смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам. Однако сейчас в НК такой механизм не предусмотрен.

Минфин с 2023 года хотел внести норму в НК о правах наследования сальдо ЕНС. Но тогда от этой идеи отказались. Теперь разработаны новые поправки в НК.

Инициативу специально для «Клерка» прокомментировала Евгения Слукина, ведущий юрист Enforce Law Company:

Евгения Слукина, эксперт

«Наследникам достанется не только сальдо ЕНС, но и головная боль – ФНС будет копать, искать схемы и требовать тонну документов, как это уже происходит с обычными переплатами. Споры об отказе в возврате сальдо ЕНС уже не редкость, и зачастую суды встают на сторону налоговой. Учитывая, что даже живому налогоплательщику приходится судиться за свои деньги, то наследникам точно будет сложнее».