😲 Эксперт: если пересчитать НПД (4 или 6%) с учетом реальных затрат самозанятых, эффективная ставка может достигать 10-20%

По закону самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии.

Ранее мы сообщали, что по мнению ФНС, комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД. А вопрос был про комиссию Авито за доставку товаров собственного производства. То есть в чеке указывают всю полученную сумму, без учета (в минус) комиссии за доставку.

Специально для «Клерка» положение дел прокомментировал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

Он считает, что необходимо учитывать реальные расходы самозанятых при оценке их налоговой нагрузки. Помимо комиссий за доставку, есть и другие существенные затраты — например, платное размещение объявлений на площадках вроде Авито. При этом налог рассчитывается с полной суммы чека, без вычета расходов на оборудование, лицензии на программы (те же 1С или Консультан Плюс, Гарант), интернет и другие профессиональные издержки.

Алексей Неживой, эксперт

«В разных сферах самозанятости — разная маржинальность. Например, у таксистов до 2/3 дохода уходит на топливо, техобслуживание, медосмотры и технический допуск. Значительные накладные расходы есть и в IT, дизайне, бухгалтерии. По факту, если пересчитать налог 4-6% с учетом реальных затрат, эффективная ставка может достигать 10-20%, что зачастую превышает налог по договору ГПХ. Существует также проблема двойного налогообложения. Самозанятые покупают товары и услуги для работы у других юрлиц или ИП, которые уже уплатили налоги с этих сумм. В результате государство получает налог дважды — сначала с поставщиков, затем с самозанятых», — считает Алексей Неживой.

Эксперт считает, что режим самозанятости требует доработки: «возможно, стоит ввести дифференцированные условия в зависимости от уровня доходов или сферы деятельности, чтобы сделать налогообложение более справедливым. Пока же система не учитывает реальную финансовую нагрузку на самозанятых, что снижает еt эффективность и привлекательность».