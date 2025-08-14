За необоснованное повышение цен IT-компании предлагают лишать «иммунитета»

Сейчас у IT-компаний есть антимонопольный иммунитет, но многие разработчики им злоупотребляют: завышают цены и ограничивают конкуренцию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает лишать «иммунитета» IT-компании, которые пользуются свои доминирующим положением и необоснованно поднимают цены. ФАС нашла случаи, когда поставщики программного обеспечения завышали стоимость в девять раз.

Действующее законодательство позволяет IT-компаниям использовать результаты интеллектуальной деятельности не только для инновационного развития, но для монополизации рынков и ограничения конкуренции. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на законопроект ФАС.

«Наличие безусловных антимонопольных иммунитетов позволяло правообладателям и в иных случаях безнаказанно злоупотреблять своей рыночной властью, прикрывая ее защитой исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что вмешательство антимонопольной службы лишит IT-компании возможности выбирать партнеров по необходимым компетенциям, а это негативно скажется на цифровом суверенитете и технологическом лидерстве страны. Он считает, что нужно не затруднять работу бизнеса, а стимулировать развитие, сохраняя господдержку и расширяя спрос на отечественный софт.