У мобильных операторов на 25% вырос трафик после блокировки звонков в иностранных мессенджерах

11-12 августа 2025 года абоненты t2 проговорили по мобильной связи на 25% минут больше, чем обычно.

Мобильные операторы заметили прирост трафика на 25%. Это случилось после того, как Роскомнадзор начал блокировать голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp 1(принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

В компании t2 заметили, что трафик голосовых вывозов вырос в среднем на 9%, а в некоторых регионах — до 25%. Об этом пишет «Коммерсант».

В период с 11 по 12 августа 2025 года абоненты проговорили по мобильной связи на 25% минут больше, чем неделей ранее. Кроме того, на 5% выросло число тех, кто начал пользоваться голосовыми звонками. Это данные только от t2, другие операторы (например, МТС, МегаФон, ВымпелКом, СберМобайл и Газпромбанк Мобайл) информацию не предоставили.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что 25% абонентов, которые перешли на голосовую связь от оператора, — это реальный показатель. Не исключено, что к концу месяца доля пользователей достигнет 50%.

Недавно мы писали, что голосовые звонки в иностранных мессенджерах разблокируют, если их владельцы начнут соблюдать требования российского законодательства.