Минцифры: блокировка звонков в мессенджерах снизит число мошеннических вызовов

Голосовые звонки в иностранных мессенджерах разблокируют, если их владельцы начнут соблюдать требования российского законодательства.

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые звонки в иностранных мессенджерах положительно повлияет на снижение активности мошенников. Так считают в Минцифры.

«Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет», — сказано на сайте министерства.

Сейчас мобильные операторы подключены к системе «Антифрод», которая не пропускает 90% мошеннических вызовов с подменных номеров. Однако злоумышленники перешли на звонки через мессенджеры. У телеком-компаний нет возможности их заблокировать.

Кроме того, иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), неоднократно отказывались соблюдать российское законодательство. Например, они не предоставляют сведения по запросам правоохранительных органов не только в случаях с мошенничеством, но и по факту планирования террористических актов.

Минцифры заявили, что доступ к звонкам в иностранных мессенджерах вернут после того, как их владельцы начнут соблюдать требования властей РФ.

