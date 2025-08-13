Минцифры: блокировка звонков в мессенджерах снизит число мошеннических вызовов
Решение Роскомнадзора ограничить голосовые звонки в иностранных мессенджерах положительно повлияет на снижение активности мошенников. Так считают в Минцифры.
«Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет», — сказано на сайте министерства.
Сейчас мобильные операторы подключены к системе «Антифрод», которая не пропускает 90% мошеннических вызовов с подменных номеров. Однако злоумышленники перешли на звонки через мессенджеры. У телеком-компаний нет возможности их заблокировать.
Кроме того, иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), неоднократно отказывались соблюдать российское законодательство. Например, они не предоставляют сведения по запросам правоохранительных органов не только в случаях с мошенничеством, но и по факту планирования террористических актов.
Минцифры заявили, что доступ к звонкам в иностранных мессенджерах вернут после того, как их владельцы начнут соблюдать требования властей РФ.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
По такой логике надо запретить вообще телефонами пользоваться, ни один мошенник не проскочит.