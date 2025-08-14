Впервые число селлеров на Ozon и Wildberries упало на 2%

Для малого и среднего бизнеса стало дорого торговать на маркетплейсах, они активно ищут собственные каналы продаж.

В 2025 году впервые число селлеров на Ozon и Wildberries не выросло, а сократилось, причем на 2%.

Для сравнения, в 2022 году на площадках стало на 190,5% больше продавцов, в 2023 году — на 176,4%, в 2024 году — на 115,4%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитика сервиса Moneyplace Анастасию Романову.

Аналитик Data Insight Ольга Пашкова заметила, что доля маркетплейсов в ретейле уже слишком большая, чтобы и дальше расти на 70-100% в год.

Оборот представителей малого и среднего бизнеса на маркетплейсах в 2025 году ускорился: в январе-июне компании получили на 14% больше год к году. В 2024 году этот показатель увеличился только на 8%.

С января по июнь 2025 года на 18% год к году выросло число представителей МСП, которые торгуют через собственные интернет-магазины.

По данным компании «Мой Склад», обороты предпринимателей, которые торгуют в независимых интернет-магазинах, растут из-за высокого интереса к этому каналу продаж. Бизнес может позволить себе большую гибкость в ценообразовании, тогда как на маркетплейсах они ограничены комиссиями и прочими условиями площадок. Например, take rate (комиссия, затраты на логистику, хранение и возвраты) на определенные товары может доходить до 40% от их стоимости.