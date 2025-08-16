Как сотрудники оценивают своих руководителей: итоги опроса. Некоторые даже дружат

Каждый третий сотрудник недоволен атмосферой, которую создает его руководитель. Еще столько же – тем, что начальник не интересуется их мнением и развитием.

Самая распространенная жалоба – напряженная атмосфера: на это указали 32% респондентов. Почти столько же (31%) недовольны тем, что руководитель не проявляет интереса к работе подчиненных, не развивает их и не считает нужным прислушиваться.

Это итоги исследования hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

Четверть опрошенных (26%) сталкивались с грубым и неуважительным поведением начальства, столько же отметили слабые лидерские качества. У каждого четвертого нет доверия к профессиональной компетентности руководителя.

«Часто проблемы в команде начинаются не с рабочих процессов, а с неэффективного менеджмента: отсутствия диалога, токсичности, давления. При этом хорошее руководство может компенсировать даже недостатки общих условий труда – люди держатся за тех, кто умеет вдохновлять и выстраивать здоровую атмосферу», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Только 27% отметили уважительное и тактичное поведение руководителя. Еще 20% ценят приятную атмосферу в коллективе, 19% – высокий уровень профессионализма своего лидера. Лишь 16% выделили готовность начальника развивать команду и интересоваться ее работой. А такие качества, как способность мотивировать (12%) и внедрять новое (6%) — в меньшинстве.

Сразу 43% опрошенных затруднились выделить хоть что-то привлекающее их в непосредственном руководителе.

Сами сотрудники по-разному относятся к дружбе между руководителем и подчиненным. Каждый пятый считает такие отношения вполне возможными, 52% – что все зависит от людей и конкретной ситуации. При этом еще 23% уверены, что дружбы между начальником и подчиненным быть не должно, а 4% затруднились с ответом.

В реальности чаще всего отношения с руководством носят строго деловой характер: об этом сообщили 48% опрошенных. Еще 21% описали их как дружеские или приятельские, 20% указали на абьюзивный характер взаимодействия – токсичность, манипуляции, некорректное обращение и другие формы давления. Оставшиеся 11% затруднились с ответом.

Особенно часто о токсичности сообщали специалисты по закупкам (34%) и управлению персоналом (31%). Реже всего — в сфере безопасности (7%), строительстве, логистике и маркетинге: по 17%.

Опрос показал, что качество взаимоотношений с руководителем напрямую влияет на восприятие работы. Для одних начальник – повод уволиться, для других – причина остаться. Уважение, доверие и адекватная обратная связь остаются главными признаками зрелого менеджмента.

Опрос проводился летом 2025 года среди более 2,8 тыс. российских соискателей.