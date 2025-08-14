❗ Оценка ФНС деятельности налогоплательщика не будет приравниваться к соблюдению им должной осмотрительности при выборе контрагента
Недавно мы писали, что ФНС опубликовала проект приказа, которым предлагается утвердить Методику проведения анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности юрлица/ИП, а также порядок, формы и форматы запроса на такой анализ и предоставления результатов.
Специально для «Клерка» новый документ ФНС комментирует Александр Хаминский — юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области:
«Результаты оценки юридических лиц планируется использовать организациями в рамках преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур. При этом сам закон не устанавливает перечень критериев и иных сведений о юрлице/ИП. ФНС самостоятельно должна разработать методику анализа, порядок запросов и форматы выписок.
Стоит отметить, что методика разрабатывалась не с чистого листа. Так, с 2023 года в рамках проведения эксперимента по апробации начал функционировать «Сервис оценки юридических лиц». Таким образом, существующая методика проведения оценки юрлиц на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3» и была взята за основу ФНС.
Сведения, которые будут приведены в выписках из сервиса оценки, помогут контрагентам получить обобщенные показатели о деятельности юрлица, которые они не смогли бы получить из открытых источников.
Однако надо иметь в виду, что полученные результаты анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП контрагентов не будут приравниваться к соблюдению налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента».
Такая выписка будет учитываться лишь как один из критериев в ряду других, подчеркивает Хаминский.
В то же время, самому налогоплательщику полезно периодически запрашивать такую оценку о самом себе — чтобы видеть себя как со стороны налогового органа, так и со стороны контрагентов и оперативно вносить коррективы в свою финансово-хозяйственную деятельность, советует юрист.
