Wildberries с 14 августа 2025 года начал поставлять товары селлеров на склад за 1 копейку

Особые условия будут доступны для селлеров, которые делают поставки с плановой датой отгрузки.

Компания РВБ (объединенная Wildberries & Russ) подготовилась к сезону высокого спроса и снизила стоимость транзита для поставок продавцов на часть своих складов до 1 копейки за литр или палету.

Акция действует с 14 августа 2025 года для всех типов поставок с плановой датой отгрузки на склады «Владимир — Воршинское», «Воронеж», «Екатеринбург — Перспективный», «Котовск», «Новосемейкино» и «Сарапул».

«Кроме того, до 6 октября включительно на шесть крупных складов компании с большими зонами покрытия действует бесплатное хранение всех товаров и скидка на логистику с них в 10%», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Перед сезоном высокого спроса маркетплейс создал дополнительные места для хранения 100 млн товаров. Селлеры смогут быстрее доставлять свои заказы до покупателей.

