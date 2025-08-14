С 2026 года ФНС начнет ставить компаниям и ИП «рейтинг благонадежности»

ФНС будет официально оценивать бизнес по десяткам показателей — от налоговой дисциплины и репутации до зарплат и рентабельности. Рейтинг можно будет запросить в специальном сервисе, чтобы проверить надежность партнера, особенно в госзакупках.

С 2026 года Федеральная налоговая служба получит новые полномочия для комплексной оценки налогоплательщиков в рамках изменений в закон «О налоговых органах Российской Федерации».

Методика анализа будет проходить в два этапа:

Проверка обязательных критериев. Оценка по балльной системе.

Для компаний установлено 55 показателей, для индивидуальных предпринимателей — 31. В числе ключевых:

отсутствие существенных расхождений по НДС;

нахождение вне реестра недобросовестных поставщиков;

отсутствие процедур банкротства;

уровень средней зарплаты выше среднего по региону и отрасли;

рентабельность активов;

соответствие доходов уровню налоговой нагрузки по отрасли.

Результаты будут оформляться в виде выписки из специализированного сервиса с электронной подписью должностного лица. Запросить их смогут как сами налогоплательщики, так и третьи лица. Если данные затребует контрагент, организация получит один день для внесения корректировок.

Проще говоря, с 2026 года налоговая будет официально выставлять компаниям и ИП некий «рейтинг благонадежности». Он нужен, чтобы контрагенты, особенно в госзакупках, могли быстро понять, можно ли доверять этой фирме: платит ли она налоги вовремя;

нет ли у нее банкротства;

платит ли работникам достойную зарплату;

насколько стабильные доходы и прибыль;

нет ли проблем с НДС и репутацией. Процесс будет такой: Сначала проверят, нет ли серьезных нарушений (банкротство, в черных списках, сильные расхождения по НДС). Если они есть — рейтинг уже будет плохой. Потом начислят баллы по множеству показателей — всего 55 для компаний и 31 для ИП. Результат выдадут в виде официальной выписки, которую можно показать партнерам. Если кто-то запросит ваш рейтинг, у вас будет один день, чтобы исправить ошибки или обновить данные. ⚠️ Но важно понимать: это не аудит и не гарантия, что компания супернадежная. Система может «занижать» оценку молодым бизнесам или тем, кто временно просел по показателям.

В ФНС ожидают, что инструмент повысит прозрачность и снизит риски при выборе партнеров, особенно в сфере госзакупок. Однако эксперты предупреждают: методика формализует уже существующие подходы налоговых органов, но не учитывает отраслевую специфику, временные колебания и внешние факторы. Поэтому итоговую оценку не стоит воспринимать как полноценный аудит, а отдельные критерии могут искажать картину — особенно для молодых компаний и стартапов.

Ранее мы сообщали, что оценка ФНС деятельности налогоплательщика не будет приравниваться к соблюдению им должной осмотрительности при выборе контрагента.