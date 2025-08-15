Минфин: иностранные инвесторы интересуются новым механизмом вложений в РФ

Иностранные инвесторы, в том числе из недружественных стран, проявили большой интерес к новому способу инвестирования в РФ через счета типа «Ин».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что новый механизм гарантий для иностранных инвесторов вызвал большой интерес за границей, в том числе у инвесторов из недружественных государств.

«Интерес достаточно большой это вызвало все. И надо сказать, что даже из недружественных стран есть интерес — люди звонят, спрашивают, как это работает», — сказал Моисеев.

В июле 2025 года Владимир Путин подписал указ от 01.07.2025 № 436, по которому иностранные инвесторы могут вкладывать средства в РФ без учета контрсанкционных указов. Новые правила распространяются на покупку или продажу российских ценных бумаг на бирже или при IPO, а также на использование деривативов и при размещении иностранцами денег на вкладах в российских банках.

Чтобы приобрести активы, иностранным инвесторам нужно открыть счет с пометкой «Ин». Брокеры и управляющие компании должны вести обособленный учет активов на этих счетах, а банки — обмениваться информацией о совершении операций по ним.

