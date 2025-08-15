День отзыва работника из отпуска засчитывается в рабочее время и оплачивается
Роструд рассказал правила отзыва работника из отпуска.
Отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его согласия.
«Оставшуюся часть отпуска работник может использовать по своему выбору – в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску в следующем рабочем году», — уточнило ведомство.
День отзыва с отдыха относится к рабочему времени. Не важно при этом, в какое время суток сотрудника вызвали на работу. Этот день исключают из дней отдыха и оплачивают согласно отработанному времени.
Если работник отказался досрочно выйти из отпуска – наказывать его работодатель не вправе.
Вызвать из отпуска можно не всех. Так, нельзя даже по согласию вызывать:
беременных женщин;
работников в возрасте до 18 лет;
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
