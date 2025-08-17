💨 Яндекс обновил свой бесплатный сервис для измерения скорости интернета. Стало актуально на фоне блокировки Speedtest

Яндекс обновил Интернетометр — бесплатный сервис для измерения скорости интернет-соединения. Компания сообщает, что он перешел на новую технологию замеров, которая дает более точные результаты, и получил новый дизайн — более лаконичный, наглядный и с темной темой.

Новый Интернетометр измеряет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов Яндекса. Они распределены по России и входят в инфраструктуру провайдеров. Главная задача таких серверов — кешировать большие объемы данных сервисов Яндекса, например контент с медиаплатформы. Если человек хочет посмотреть кино на Кинопоиске, фильм будет «доставлен» с ближайшего CDN-сервера, и загрузка займет меньше времени.

Интернетометр для замера тоже обращается к CDN-серверам. Это позволяет получить наиболее точное представление о скорости интернета на «последней миле» — у данного провайдера или сотового оператора в данном регионе. При этом Интернетометр опрашивает не один, а сразу несколько ближайших CDN-серверов — так результат более полный и объективный.

С помощью Интернетометра можно узнать скорость скачивания, скорость загрузки и пинг — то есть время задержки в миллисекундах. Этот показатель важен, например, в онлайн-играх. Сервис также оценивает качество соединения по 5-балльной шкале и переводит результаты измерений на понятный язык — скажем, «можно смотреть видео в 1080p».

Дополнительно Интернетометр сообщает техническую информацию о подключении: IP-адрес, версию браузера, разрешение экрана и т. д. Она может пригодиться, например, при общении со службами поддержки.

Сервис доступен по адресу ya.ru/internet, им можно пользоваться с компьютеров и мобильных устройств.

Яндекс обещает, что в будущем Интернетометр получит еще несколько обновлений: будет свое приложение и научится вести статистику.

Мы сообщали, что 30.07.2025 Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest.