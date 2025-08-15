Торговля в ЕАЭС выросла на 6,8% за 2024 год

Страны Евразийского экономического союза продолжат развивать торговые отношения, чаще использовать электронный документооборот и займутся совершенствованием процедуры регистрации лекарств.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за 2024 год объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 6,8% — до 9 трлн рублей.

«Ее объем в прошлом году вырос на 6,8%, приблизился примерно к 9 трлн рублей. Потенциал, конечно, еще выше», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что за 10 лет существования ЕАЭС страны вместе решали все вопросы, причем делали это на основе доверия и уважения интересов друг друга.

Государства продолжат совершенствовать процедуру регистрации лекарств и медицинских изделий, будут налаживать контакты между производителями. Для повышения качества логистических услуг будут активнее использовать электронный документооборот, продолжится цифровизация грузовых железнодорожных перевозок.

Эти и другие направления будут отражены в дорожной карте. Участникам ЕАЭС предстоит утвердить соответствующий план до конца 2025 года.