📅 Для сотрудника на полставки предпраздничный рабочий день тоже сокращается
У работника на полставки рабочее время в предпраздничный день сокращается. Даже при неполной занятости у сотрудника есть все трудовые права, что и при полной, напомнил Роструд.
«В предпраздничный день продолжительность смены сокращается на 1 час — независимо от того, сколько часов работают по графику», — отметило ведомство.
Например: человек работает 5 дней в неделю по 4 часа в день (всего 20 часов в неделю). В предпраздничный день он будет работать 3 часа.
Это правило не применяется для непрерывно действующих организаций и если характер работы не позволяет сократить день.
Если в непрерывных производствах и на отдельных видах работ предпраздничную смену сократить невозможно, переработку компенсируют:
дополнительным временем отдыха;
либо с согласия работника — доплатой по нормам за сверхурочную работу.
Начать дискуссию