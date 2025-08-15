📅 Для сотрудника на полставки предпраздничный рабочий день тоже сокращается

Перед праздником рабочий день сокращается на 1 час – независимо от количества рабочих часов.

У работника на полставки рабочее время в предпраздничный день сокращается. Даже при неполной занятости у сотрудника есть все трудовые права, что и при полной, напомнил Роструд.

«В предпраздничный день продолжительность смены сокращается на 1 час — независимо от того, сколько часов работают по графику», — отметило ведомство.

Например: человек работает 5 дней в неделю по 4 часа в день (всего 20 часов в неделю). В предпраздничный день он будет работать 3 часа.

Это правило не применяется для непрерывно действующих организаций и если характер работы не позволяет сократить день.

Если в непрерывных производствах и на отдельных видах работ предпраздничную смену сократить невозможно, переработку компенсируют: