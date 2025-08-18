Названы отрасли-2025, в которых больше всего выросли зарплаты

У строительных инженеров, HR-ов и айтишников рост зарплат опередил инфляцию. Это в Москве.

За год быстрее всего выросли зарплаты у инженерно-технических работников в строительстве – на 17,8%, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Динамику определил сегмент промышленного, дорожного и инфраструктурного строительства.

Почти не отстает HR-сфера: рост на 17,6%. Из-за дефицита кадров работодатели больше внимания уделяют проблеме привлечения и удержания персонала. Организациям нужны такие HR-функции как обучение, охрана труда, управление ФОТ и построение корпоративной культуры. То есть то, что способствует удержанию персонала в условиях кадрового дефицита, говорится в исследовании.

IT-сфера вышла на третье место по темпам прироста зарплатных предложений за год: +13%. Но зарплаты растут не у всех. В приоритете у работодателей – разработчики мидл- и сеньор-уровня, с практическим опытом.

При этом, по данным Росстата, инфляция в Москве в июне составила 7,51%. То есть рост зарплат в этих сферах обогнал инфляцию, добавили эксперты.

