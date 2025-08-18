Размер выходного пособия не зависит от того, что происходит после увольнения работника

Минтруд разъяснил порядок расчета выходных пособий работника при сокращении штата и при ликвидации с 1 сентября 2025 года.

В письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551 Минтруд напомнил, что при расторжении трудового договора из-за ликвидации компании или сокращения штата работнику положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка: ст. 178 ТК.

И эта статья не уточняет месяц, за который нужно рассчитывать средний месячный заработок. То есть количество нерабочих праздничных дней в месяце, следующем за увольнением работника, не влияет на размер его выходного пособия.

Размер выплаты зависит от ранее полученной работником зарплаты. Соответственно, размер выходного пособия не может зависеть от каких-либо обстоятельств, имевших место после увольнения работника, указал Минтруд.

Порядок расчета среднего заработка установлен ст. 139 ТК. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка) устанавливается единый порядок ее расчета.

Среднее количество рабочих дней (часов), приходящихся на один месяц в году, рассчитывается путем деления количества рабочих дней (часов) в календарном году (с 1 января по 31 декабря) на 12.

Такие же нормы предусмотрены правительственными постановлениями от 24.12.2007 № 922 (до 1 сентября 2025) и от 24.04.2025 № 540 (после 1 сентября 2025 года), добавило ведомство.

В частности, согласно постановлению от 24.04.2025 № 540, средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяют умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

При суммированном учете рабочего времени средний заработок определяется умножением среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.

Рассчитанное среднее количество рабочих дней (часов) на один месяц в году округляется по математическим правилам.

Научим рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки по новым требованиям на онлайн-курсе «Новые правила учета – 2025». Вы узнаете, как с 1 сентября безопасно работать с персданными, кадровым учетом и ЭДО, оформлять кассовые чеки и маркировать товары.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб. Осталось 6 мест по этой цене!

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».