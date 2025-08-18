Налоговики рассказали, как тесно работают с банками при взыскании налоговых долгов

Налоговые долги взыщут через банки и платформу цифрового рубля. Если требование об уплате задолженности налогоплательщик не исполнил, в банк пришлют поручение о списании, а счета заблокируют.

Налоговики для взыскания налогов и задолженностей тесно взаимодействуют с банками.

Так, если налогоплательщик получил требование об уплате задолженности, его нужно исполнить в течение 8 дней с даты получения, если не указан более отдаленный срок исполнения, уточняет региональное УФНС.

Что будет, если не исполнить требование в срок:

налоговики примут решение о взыскании задолженности за счет денег на банковских счетах налогоплательщика. Его разместят в реестре решений о взыскании суммы задолженности (для всех категорий налогоплательщиков);

в банк пришлют поручение на списание и перечисление суммы долга в бюджет (для всех, кроме пока физлиц);

долг с физических лиц – не ИП взыщут после размещения в реестре решений о взыскании задолженности информации о вступившем в законную силу судебном акте и поручения налоговой на перечисление суммы долга.

При этом одновременно оформят решение о приостановке операций по счетам должника.

Мы сообщали, что с 1 ноября 2025 налоговые долги с физлиц будут списывать без суда.

Все документы, по которым приняты меры принудительного взыскания в рамках ст. 46 и ст. 76 НК, учитываются в Реестре решений о взыскании задолженности. Эти сведения доступны тем кредитным организациям (оператору платформы цифрового рубля — ЦБ), в которых у налогоплательщика открыты счета.

При изменении сальдо ЕНС налоговики пришлют в банк уведомления об изменении суммы задолженности налогоплательщика. Банки принимают к обязательному исполнению новое уведомление независимо от документов, полученных ранее.

Налоговая взаимодействует с банками и оператором платформы цифрового рубля через системы межведомственного электронного взаимодействия и интернет-сервис Банкинформ, добавили налоговики.