💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности

Переводы с карты на карту не всегда облагаются налогом. Налоговики доначисляют налоги, если найдут незадекларированные доходы.

Информация о том, что с 1 июля 2025 переводы денег с карты на карту облагаются налогом, не соответствует действительности. Это неправильная трактовка налогового законодательства, объясняет региональное УФНС.

По новому закону от 28.12.2024 № 522-ФЗ, Росфинмониторинг с 1 июля может приостанавливать подозрительные операции без решения суда на срок до 10 дней. Это касается переводов, вкладов, операций с картами и электронными кошельками.

Банки мониторят переводы с карты на карту и передают в налоговую данные о подозрительных операциях, которые могут указывать на получение дохода.

Налоговики же не отслеживают каждый перевод в отдельности. Они доначисляют налоги после проверки, если обнаружат у физлица незадекларированные доходы.

Сам факт банковского перевода между физическими лицами не является объектом налогообложения. Денежные переводы друзьям, родственникам или знакомым никакими дополнительными налогами не обременяются.

Для получения доступа к информации на личных счетах россиян проводят налоговые проверки. Налоговая имеет право запросить в банках движение денежных средств на личных счетах физлиц.