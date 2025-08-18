👨‍🏫 «Сферум» завершил интеграцию с мессенджером МАХ

В мессенджере будут все коммуникационные функции «Сферума», интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы и чат-боты.

Платформа «Сферум» завершила интеграцию в мессенджер Max, сообщило Минпросвещения. Образовательное пространство запустят с нового учебного года 2025/2026.

В «Сферуме» в MAX можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности, говорится в сообщении.

В национальном мессенджере реализованы основные коммуникационные функции «Сферума», интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и чат-бот программы «Пушкинская карта». Для педагогов сохранили расширенный функционал и знак отличия (академическая шапочка).

В мессенджере уже работает чат-бот «Предложения министру просвещения РФ».

Добавили новые возможности:

единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС «Моя школа»;

приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Также теперь можно пересылать и подписывать школьные документы, например справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке.

«Сферум» в национальном мессенджере запустят поэтапно. С 25 августа образовательное пространство будет доступно для шести пилотных регионов: республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

С 15 сентября к «Сферуму» в МАХ постепенно подключат остальные регионы.