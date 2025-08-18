❌ Если репетитор – самозанятый, социальный налоговый вычет не дадут

Для получения вычета на обучение за 2024 год к форме декларации 3-НДФЛ нужно приложить справку об оплате образовательных услуг. Ее могут дать только ИП и юрлица.

Социальный налоговый вычет на обучение могут получить люди, получающие образовательные услуги. Эта сумма уменьшает доход, который облагается НДФЛ, пишет ФНС.

Кто имеет право на вычет:

официально трудоустроенные;

те, кто оплачивает свое обучение в любой форме, обучение супруга (супруги), брата или сестры, ребенка, опекаемого или подопечного до достижения возраста 24 лет — на очной форме обучения.

Для получения вычета на обучение за 2024 год к форме 3-НДФЛ прикладывают справку об оплате образовательных услуг по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

Справка заменяет все остальные документы для подтверждения права на вычет. Справку выдают по заявлению физлица за запрашиваемый налоговый период.

Но за периоды 2023 и 2022 года нужны документы:

договор об оказании образовательных услуг;

платежные документы;

справка об очной форме обучения детей, брата, сестры.

Условия предоставления вычета:

наличие у лица лицензии на образовательную деятельность;

если ИП ведет образовательную деятельность – запись о ней есть в ЕГРИП.

Оплата образовательных услуг, полученных у самозанятых репетиторов, не предусматривает получение социального налогового вычета, снова уточнили налоговики.