❌ Если репетитор – самозанятый, социальный налоговый вычет не дадут
Социальный налоговый вычет на обучение могут получить люди, получающие образовательные услуги. Эта сумма уменьшает доход, который облагается НДФЛ, пишет ФНС.
Кто имеет право на вычет:
официально трудоустроенные;
те, кто оплачивает свое обучение в любой форме, обучение супруга (супруги), брата или сестры, ребенка, опекаемого или подопечного до достижения возраста 24 лет — на очной форме обучения.
Для получения вычета на обучение за 2024 год к форме 3-НДФЛ прикладывают справку об оплате образовательных услуг по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.
Справка заменяет все остальные документы для подтверждения права на вычет. Справку выдают по заявлению физлица за запрашиваемый налоговый период.
Но за периоды 2023 и 2022 года нужны документы:
договор об оказании образовательных услуг;
платежные документы;
справка об очной форме обучения детей, брата, сестры.
Условия предоставления вычета:
наличие у лица лицензии на образовательную деятельность;
если ИП ведет образовательную деятельность – запись о ней есть в ЕГРИП.
Оплата образовательных услуг, полученных у самозанятых репетиторов, не предусматривает получение социального налогового вычета, снова уточнили налоговики.
