В реестре отечественного ПО уже больше 27 тысяч продуктов

С 2022 года реестр российского программного обеспечения вырос в четыре раза, сейчас в нем уже 27 тыс. продуктов.

Каждый год реестр пополняется на 3-5 тыс. программ в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина.

Из-за обострения геополитической ситуации в 2022 году РФ покинули порядка 200 иностранных IT-компаний, они перестали поддерживать свыше 2 тыс. программных продуктов. Однако некоторые организации продолжаю использовать такой софт. Это создает угрозу цифровой безопасности компаний.

Ренат Лашин рассказал, что процесс перехода бизнеса на российские программы идет неоднородно, чаще всего отечественными решениями пользуются для организации видеоконференций, в системах электронного документооборота. Сложнее всего заменить программы там, где они встроены в аппаратные комплексы.