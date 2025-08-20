Ждать возвращения западных IT-компаний еще рано

Говорить о возвращении западных IT-компаний в Россию преждевременно, считает депутат Антон Немкин.

«Вопрос возможного возвращения западных IT-компаний на российский рынок волнует отечественный IT-бизнес. Ранее этот вопрос поднимался в мае на встрече с президентом, а теперь разговоры возобновились. Тем не менее разговоры эти точно преждевременны, да и природа их не совсем ясна», — заявил Немкин.

По его словам, страна уже прошла этап зависимости от иностранных решений и за последние годы построила собственные экосистемы —- от облачных сервисов до корпоративного ПО и пользовательских приложений.

Почти 73% российских компаний сегодня участвуют в импортозамещении технологий.

«Уровень использования отечественного программного обеспечения в компаниях уже показал более чем двукратный рост по сравнению с досанкционным периодом. Переход на отечественный софт идет во всех сегментах — от пользовательских приложений до корпоративных платформ», — добавил депутат.

Более половины технологий, которые использует российский бизнес, — это отечественные разработки, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам. Еще четверть — собственные наработки бизнеса.

При этом между российскими компаниями уже есть конкуренция, и они стремятся предлагать более современные и эффективные решения. Поэтому вопрос возвращения западных корпораций вторичен. Цифровая инфраструктура России уже не зависит от их присутствия, уверен Немкин.