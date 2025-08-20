Жители приграничных регионов получат отсрочку по взысканию долгов

Судебный пристав может приостановить процедуру взыскания задолженности на основании того, что в регионе действует военное положение или ввели режим КТО.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о предоставлении отсрочки по взысканию долгов жителям приграничных регионов. Отсрочку смогут получить должники, которые живут в регионах, где действует военное положение или режим контртеррористической операции (КТО).

Сами долги не простят, но запретят взыскателям арестовывать счета должника, удерживать деньги из его зарплаты, а также изымать имущество. Послабление не будет распространяться на алименты, долги по коррупционным преступлениям, а также на выплаты за вред жизни и здоровью. Об этом пишут «Известия».

«Главный нюанс в том, что речь идет именно об отсрочке, а не об освобождении от обязательств», — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Механизм отсрочки может быть похож на кредитные каникулы, но только длиннее и масштабнее.

Военное положение сейчас действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Режим КТО введен в Брянской, Курской и Белгородской областях.