🏢 Маркетплейсы могут выйти на рынок вторичного жилья

Продажа новостроек уже частично переходит в формат интернет-магазинов, но профильные сайты не потеряют аудиторию.

У маркетплейсов есть потенциал для выхода на рынок вторичного жилья, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Теперь продажа первичного жилья частично будет интегрироваться в интернет-магазин. И это вполне нормальная практика, учитывая его популярность, которая уже превосходит востребованность любого классифайда. Это не значит, что профильные ресурсы потеряют аудиторию, ведь у них много преимуществ. Однако у них появится достойный конкурент», – сказал Сырцов агентству «Москва».

Он добавил, что вероятность появления на маркетплейсе еще и вторичного жилья меньше, так как для таких сделок проверить юридическую чистоту в рамках онлайн-коммерции сложно. Но такой сценарий тоже не исключен.

Преимущество маркетплейсов – их востребованность. А потенциальный недостаток – ограниченный круг предложений на старте.

«Со временем это положение может меняться в лучшую сторону, особенно если реализуемые через маркетплейс проекты покажут хорошие результаты продаж. К тому же сам ресурс за сделки может предоставлять пользователям значительные бонусы, что послужит дополнительным стимулом для использования именно этого ресурса», – добавил эксперт.

Ранее мы писали, что Wildberries начал продавать квартиры.

