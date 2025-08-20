Россиянам в 2025 году стало сложнее выходить на работу после отпуска: бухгалтеры в топ-3
Работники стали чаще жаловаться на стресс после отпуска, показало исследование SuperJob.
Возвращаться на работу после отпуска сложнее всего врачам, бухгалтерам и пиарщикам, а легче всего – дизайнерам, маркетологам и программистам.
«Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% — в 2025. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывают 41% россиянок и 28% представителей сильного пола», — говорится в исследовании.
Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдают от постотпускного стресса немного меньше, чем те, у кого доход ниже: 33% против 36%.
Тяжелее всего выход на работу дается:
врачам – 45% нервничают больше обычного в первые дни;
бухгалтерам – 44%;
PR-специалистам – 41%.
Легче других возвращаются из отпуска дизайнеры (19%), программисты и маркетологи — по 27%.
Тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А тем, у кого график более предсказуемый, а задачи – четкие, восстановить рабочий темп легче, считают авторы исследования.
А вам тяжело возвращаться из отпуска? Делитесь ниже в комментариях.
