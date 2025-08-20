Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП из-за дефицита Соцфонда

Мининстерство финансов предложило лишить малый и средний бизнес пониженных тарифов страховых взносов. Причина — дефицит Социального фонда в 369 млрд рублей. Под удар могут попасть более 6,4 млн компаний, зарегистрированных в реестре МСП.

🔥Минфин предложил отменить льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего предпринимательства.

Одна из причин — дефицит бюджета СФР в 369 млрд рублей.

Сейчас малые и средние компании с выручкой до 2 млрд рублей платят пониженную ставку 15% — с той части зарплаты, которая превышает полтора минимальных размера оплаты труда. Все то, что ниже этой планки, облагается по стандартной ставке 30%. А вот крупный бизнес уплачивает 30% со всего фонда оплаты труда.

Согласно единому реестру МСП, по состоянию на 10 августа 2025 в России было зарегистрировано 6,469 млн субъектов малого и среднего бизнеса.