Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП из-за дефицита Соцфонда
Мининстерство финансов предложило лишить малый и средний бизнес пониженных тарифов страховых взносов. Причина — дефицит Социального фонда в 369 млрд рублей. Под удар могут попасть более 6,4 млн компаний, зарегистрированных в реестре МСП.
Одна из причин — дефицит бюджета СФР в 369 млрд рублей.
Сейчас малые и средние компании с выручкой до 2 млрд рублей платят пониженную ставку 15% — с той части зарплаты, которая превышает полтора минимальных размера оплаты труда. Все то, что ниже этой планки, облагается по стандартной ставке 30%. А вот крупный бизнес уплачивает 30% со всего фонда оплаты труда.
Согласно единому реестру МСП, по состоянию на 10 августа 2025 в России было зарегистрировано 6,469 млн субъектов малого и среднего бизнеса.
Это очень не приятно, но если Минфин вышел с таким предложением, скорее всего "реализуют/продавят" осенью, и в новом 2026г. 90% МСП просто закроется ((( реальность этой идеи поддержат те, кто не в бизнесе МСП, печально это
интересно, из-за чего дефицит, какие статьи превысили ожидания?) это неожиданность? ведь бюджет заранее составляется. или это про бюджет на след.год? может, сохранить льготы для тех МСП, у кого за год не было ни одного больничного? логично, как на мой взгляд, мотивация неплохая)