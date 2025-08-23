📞 Яндекс расширил для бизнеса возможности определителя номера

Компании смогут маркировать свои номера и проверять их на спам-статус в определителе номера от Яндекса.

Теперь организации могут маркировать собственные номера в сервисе — добавлять к ним информацию о себе, которую абоненты увидят при входящих звонках. Компании также могут отслеживать статус своих номеров, чтобы убедиться, что им присваивается корректная категория при звонке.

«Яндекс» заявляет, что маркировка номеров при звонке поможет бизнесу повысить уровень дозваниваемости до клиентов, так как пользователи сразу увидят, кто им звонит.

«Она работает как для телефонных вызовов, так и в мессенджерах. Автоматический сброс нежелательных вызовов позволит компании снизить нагрузку на свои кол-центры. Кроме того, по данным внутренних исследований Яндекса, организация сможет сократить до 70% расходы на телефонию, связанные с обработкой нежелательных звонков: на такие вызовы просто не придется отвечать», — поясняет Яндекс.

После подключения проверки собственных номеров сервис будет автоматически и постоянно проверять их на спам и статусы нежелательных. Это актуально особенно для компаний, у которых много номеров. При попадании любого из них в список нежелательных компания сможет сразу обратиться в поддержку сервиса. Если докажет, что спама с номера не было, определитель исключит его из числа нежелательных.

Новые услуги определителя доступны всем компаниям, которые подтвердили владение телефонными номерами. Для этого нужно прислать сервису документы об официальной регистрации номеров.

Ранее мы сообщали, что звонки от компаний начнут маркировать с 1 декабря 2025 года.