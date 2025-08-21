Требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно

Совместитель не предъявляет трудовую книжку, если ее ведут по основному месту работы.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – должен ли работодатель запрашивать у внешнего совместителя копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности каждый год для обновления данных.

Работодатель не обязан этого делать, ответил Роструд.

Совместитель при поступлении на вторую работу не предъявляет трудовую книжку, если ее ведет наниматель по основному месту работы или она не оформлялась: ст. 283 ТК.

При приеме на работу совместителя можно потребовать документ об образовании или квалификации, а если работа вредная или опасная — справку о характере и условиях труда по основному месту работы, добавило ведомство.