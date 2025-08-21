Индекс безработицы в июле 2025 остается на одном из самых низких уровней

Большинство россиян сегодня не сталкиваются с увольнениями в своем ближайшем окружении.

Индекс безработицы в июле 2025 года составил минус 46 пунктов. Это одно из самых низких значений за последние месяцы.

Данные опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

«Индекс безработицы остается на одном из самых низких уровней. Подавляющее большинство россиян сегодня не сталкиваются с увольнениями в своем ближайшем окружении», — сообщает ВЦИОМ.

В июне показатель составил минус 48 пунктов, а в мае — минус 44.

Показатель «индекс безработицы» показывает актуальность этой проблемы.

Его рассчитывают как разницу положительных и отрицательных ответов на вопрос «Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев?».

Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше его значение, тем проблема актуальнее.