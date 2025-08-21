ВТБ запустил денежные переводы в MAX

Клиенты ВТБ смогут отправлять денежные переводы по системе быстрых платежей (СБП) в мессенджере MAX. Также они смогут сканировать квитанции и оплачивать покупки по QR-коду.

Кроме того, в MAX можно посмотреть баланс по счетам, историю операций, оплатить выставленные счета, подключить банковские продукты, установить категории кешбэка и многое другое.

Чтобы пользоваться банкингом в мессенджере, нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа, как при входе в приложение ВТБ Онлайн.

«ВТБ стал одним из первых, чьи клиенты уже сегодня могут переводить деньги через СБП в отечественном мессенджере MAX — как прямо в открытом чате, так и через встроенный цифровой банкинг», — сказал и. о. заместителя гендиректора, член правления НСПК Максим Крукелис.

Также у ВТБ в мессенджере MAX работает чат-бот для консультаций и поддержки клиентов.