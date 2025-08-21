Экономист: Ozon не решит проблемы с логистикой за месяц

Маркетплейс решил больше не работать с аутсорсинговыми компаниями по найму сотрудников. Из-за этого возникла нехватка опытных работников. В результате доставка заказов задерживается, селлеры несут убытки, а водители стоят в пробках перед воротами склада.

Ozon резко перешел на собственную кадровую платформу Ozon Job, чтобы не работать с аутсорсинговыми компаниями. Это привело к оттоку опытных специалистов, а новички оказались не готовы к работе на крупных складах.

Также на ситуацию повлияла постоплатная система работы с новыми категориями товаров, что спровоцировало рост недобросовестных заказов. Пользователи начали оформлять десятки товаров, а потом отказываться от них. Это увеличило нагрузку на склады.

«В среднесрочной перспективе (один-два месяца) полная стабилизация ситуации с Ozon маловероятна», — сказал старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

Также он рекомендовал покупателям, которые столкнулись с задержкой заказа, сразу же обращаться в службу поддержки и фиксировать всю переписку с площадкой, запрашивать письменные подтверждения переноса сроков.

Сейчас в Ozon заявили, что привлекли дополнительных сотрудников, перенаправили товаропотоки.

20 августа 2025 года у маркетплейса произошли перебои в работе складов в Москве и Санкт-Петербурге. Задержка заказов привела к тому, что селлеры несут убытки, грузовики простаивают по несколько суток, а покупатели не могут получить свои товары и отменяют заказы. У складских ворот появились пробки из сотен фур, а доступные слоты для отгрузки откроются только после 3 сентября.