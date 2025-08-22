Миронов предлагает списать долги жителям приграничных регионов

Чтобы поддержать жителей территорий, где проходят боевые действия, депутаты будут настаивать на предоставлении им кредитной амнистии.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил полностью простить долги по кредитам жителей регионов, где идут боевые действия.

«Фракция СРЗП в ходе осенней сессии Госдумы будет настаивать на принятии инициативы», — сказал Сергей Миронов.

Также он добавил, что сейчас кредитная амнистия распространяется на родственников заемщика, если он погиб в ходе СВО. Также долги простят, если клиент банка стал инвалидом I степени по ранению.

Недавно мы писали, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о предоставлении отсрочки по взысканию долгов жителям приграничных регионов. Предлагают именно отсрочку, а не полное освобождение от обязательств.