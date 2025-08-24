😧 Чтобы «пассивная зарплата» достигла среднюю по РФ, стало нужно почти вдвое больше капитала, чем в начале 2025 года

Сумма капитала, необходимого для получения ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, выросла на 67% с начала года.

Если в январе 2025 года сумма такого капитала без учета НДФЛ составляла почти 5,1 млн рублей, то сейчас это 8,5 млн. Об этом говорят данные индекса пассивной зарплаты, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги. Они в распоряжении «Клерка».

При годовом доходе до 2,4 млн рублей физические лица должны уплатить налог по ставке 13%, а с суммы свыше этого порога – 15%. С учетом НДФЛ 13% размер такого капитала сейчас составляет 9,6 млн рублей, а с НДФЛ по ставке 15% — 9,8 млн.

Согласно последним данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России по итогам мая 2025 составляла 99 422 рубля.

Главный драйвер роста необходимого капитала — это падение процентных ставок по вкладам. Даже несмотря на рост средней номинальной зарплаты (на 11,7% с января по май 2025, по последним данным Росстата), влияние падения доходности вкладов оказалось решающим.

Так, средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков снизилась с 20,95% годовых в начале января 2025 до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025-го.

«Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок. Сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. <…> Но важна диверсификация активов. Помимо вкладов, есть и другие финансовые инструменты — например, облигации надежных эмитентов или паевые фонды, доходность отдельных из них уже сейчас превышает доходность депозитов. Уже сейчас для обеспечения финансовой независимости могут потребоваться более комплексные стратегии, чем просто хранение сбережений на вкладах» — отметил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин.

В расчете необходимой суммы капитала для ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в РФ, используется средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков по размеру портфеля депозитов физлиц, а также средняя номинальная зарплата, публикуемая Росстатом.