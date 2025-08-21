⭐ СМИ победило маркетологов. «Клерк» перестал спамить

Теперь пользователи «Клерка» могут быстро настроить уведомления, которые они хотят получать. Функционал стал простым и понятным.

Команда разработчиков «Клерка» перенесла настройку уведомлений на новый фронт.

Теперь у пользователей будет упрощенный процесс управления уведомлениями. А еще — полностью новый, более современный и понятный дизайн.

Перейти на страницу настроек можно из колокольчика, либо через настройки профиля.

Скоро в этом разделе появится кнопка «отключить все рассылки».

Если вам не приходят рассылки «Утренний» или «Ночной бухгалтер», вы можете самостоятельно включить их на этой странице.

Пользователи «Клерка» могут настраивать уведомления в простом и понятном интерфейсе

Важно, что это только первая итерация. В ближайшее время мы выпустим вторую часть, где доработаем функционал управления рассылками.