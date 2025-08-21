⭐ СМИ победило маркетологов. «Клерк» перестал спамить
Теперь пользователи «Клерка» могут быстро настроить уведомления, которые они хотят получать. Функционал стал простым и понятным.
Команда разработчиков «Клерка» перенесла настройку уведомлений на новый фронт.
Теперь у пользователей будет упрощенный процесс управления уведомлениями. А еще — полностью новый, более современный и понятный дизайн.
Перейти на страницу настроек можно из колокольчика, либо через настройки профиля.
Скоро в этом разделе появится кнопка «отключить все рассылки».
Если вам не приходят рассылки «Утренний» или «Ночной бухгалтер», вы можете самостоятельно включить их на этой странице.
Важно, что это только первая итерация. В ближайшее время мы выпустим вторую часть, где доработаем функционал управления рассылками.
Комментарии2
От заголовка стало страшно за маркетологов Клерка
Маркетологам Клерка купим шоколадки)