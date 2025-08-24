Страховщики рассчитали стоимость «туристических» травм в 2025 году: суммы

Не все путешественники знают, включены ли экстремальные развлечения в стандартное страховое покрытие по туристическому полису.

Недавно интернет-сообщество потрясло видео с падения аттракциона с людьми в парке развлечений Саудовской Аравии, в результате которого пострадали 23 человека. Неприятности во время путешествий случаются довольно часто – в Великобритании в популярном парке на днях произошло схожее ЧП на одном из аттракционов.

Страховой Дом ВСК рассказал, какая страховка нужна для активного отдыха и в какую сумму она обойдется. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Катание на экстремальных аттракционах обычно не входит в базовый полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) и расценивается как активность повышенного риска. Поэтому любителям парков развлечений стоит добавить в программу отдельную опцию — страхование активного отдыха.

Стоимость полиса увеличится, но не будет превышать 300 рублей в сутки. Это в 30 раз ниже средней стоимости консультации врача за границей.

Поездки за границу обычно связаны со множеством рисков. Помимо аттракционов, туристы часто забывают о других опасных активностях:

катание на мотоциклах, байках (особенно актуально при поездках в Юго-Восточную Азию);

катание на горных лыжах;

яхтинг, дайвинг, хайкинг и пр.

Если турпоездка подразумевает занятия любительским спортом, то также нужно обязательно включить соответствующую опцию при оформлении полиса. Иначе в случае травмы получить выплату не получится, и лечиться туристу придется за собственный счет.

При зарубежных поездках сумма за оказание медицинской помощи может превышать несколько тысяч долларов.

Так, средняя стоимость недельного полиса ВЗР, покрывающего занятия любительским спортом, для 30-летнего туриста на Бали составит 3,5 тыс. рублей, а стоимость лечения травм там же – от 600 долларов США без учета госпитализации.

