Новые правила снятия наличных в банкоматах снизят число мошенничеств на 10-30%

Не все клиенты банков будут согласны с ограничениями на снятие денег при подозрении на действия мошенников. Эксперты предложили несколько вариантов, как улучшить обслуживание. Например, доставлять деньги на дом.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила снятия наличных в банкоматах. Банки будут проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников. Для этого ЦБ определил девять критериев.

Если хотя бы один из них совпадает, банк обязан установить лимит на снятие денег — до 50 тыс. рублей в сутки. Ограничение продлится 48 часов.

Опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что новые правила могут снизить число мошеннических атак на 10-30%.

«Если кредитные организации, выполняя требования документа, будут не бездумно блокировать, а выстраивать грамотный диалог с клиентами, то это может снизить количество мошенничеств на 15-25% — в первую очередь за счет предотвращения переводов и снятия наличных под принуждением», — подчеркнул гендиректор SafeTech Group Денис Калемберг.

В ББР Банке считают, что эффект нового механизма будет заключаться в том, что у жертвы появится время осознать происходящее, а у банков — защитить финансы и не выплачивать потом компенсацию.

«Если случаев будет много или если будут введены серьезные ограничения на снятие наличных, это может спровоцировать отток денег со счетов в формате превентивного обналичивания "на всякий случай"», — сказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

У многих клиентов подобные ограничения могут вызвать раздражение. Чтобы этого избежать, эксперты предлагают разрешить заранее заказывать снятие денег в банкоматах, а срочное снятие ограничить определенной суммой. Кроме того, банки могут развивать услугу по доставке наличных на дом.