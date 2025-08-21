💵 Банк России перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Если банк заметит хотя бы один признак влияния мошенника, клиент не сможет снять в банкомате больше 50 тысяч рублей в сутки.

С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту карту, должны проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников при снятии денег через банкоматы.

Центробанк определил девять признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. В список входят:

Нехарактерное для человека поведение. Например, когда клиент снимает нетипичную для себя сумму, пользуется банкоматом в непривычное время суток, посылает запрос на получение денег не с карты, а по QR-коду.

Как минимум за шесть часов до операции клиенту поступало слишком много звонков, СМС и сообщений в мессенджерах с новых номеров.

Клиент решил снять наличные в течение 24 часов после оформления займа.

Перевод на свой счет свыше 200 тыс. рублей со своего счета в другом банке. Или досрочное закрытие вкладов на такую же сумму.

Клиент изменил номер телефона для входа в интернет-банк. Сотрудники банка могут увидеть, что изменился сам смартфон, а также отследить вредоносные программы на нем.

«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки», — сказано на сайте ЦБ.

Клиент, которому ограничили снятие наличных, может обратиться в отделение банка и получить более крупную сумму.