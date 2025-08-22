Даже при сменном графике работа в выходной оплачивается в двойном размере

Если смена не выпадает на выходной, но работник выходит на замену – это день оплачивают как работу в выходной или праздник.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – как оплачивается работа в выходные дни при графике 2 через 2, по 12 часов, если работодатель просит выйти на работу, так как больше некому.

«Работа в выходной день должна быть либо оплачена не менее чем в двойном размере, либо (по вашему желанию) компенсирована предоставлением неоплачиваемого дня отдыха. При использовании неоплачиваемого дня отдыха работа в выходной день оплачивается в обычном одинарном размере», — ответил Роструд.

Правила оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день перечислены в ч. 1 ст. 153 ТК. Работа оплачивается не менее чем в двойном размере:

Формат работы Размер оплаты Сдельщики Не менее чем по двойным сдельным расценкам Работники, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам Не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки Получающие оклад/должностной оклад Не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада — если работа в выходной или нерабочий праздничный день была в пределах месячной нормы рабочего времени. Не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада — если работа сверх месячной нормы.

Оплатить в повышенном размере нужно фактически отработанные часы.

По желанию работавшего в выходной или нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).

