Налоговики разъяснили, сколько электронных подписей может быть у налогоплательщика

У юрлиц и ИП может быть только одна КЭП, а у физлиц — сколько угодно.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут иметь только один квалифицированный ключ электронной подписи (КЭП) для одного владельца. При поступлении заявления о его получении ранее выданные сертификаты УЦ ФНС аннулируются.

Юрлицам с подразделениями также выдают только одну электронную подпись, которую руководитель получает лично.

Руководители филиалов не могут действовать от имени организации без доверенности, поэтому запрос о получении КЭП таким сотрудникам следует направлять в коммерческие аккредитованные УЦ. Квалифицированный ключ подписи такого физлица не будет содержать информацию об организации, филиал которой он возглавляет. Для действий от имени юрлица руководителю филиала нужна доверенность.

При этом частное физлицо, в том числе действующие от имени организации по доверенности, могут иметь неограниченное количество ключей электронной подписи, полученных в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах, поясняет региональное УФНС.

Налоговики также обращают внимание, что электронная доверенность подписывается усиленной КЭП юрлица и подается вместе с пакетом электронных документов, если иной порядок не предусмотрен соглашениями о взаимодействии или нормативными актами.