Компании получили 171 предупреждение об устранении недобросовестной конкуренции с начала 2025 года
За первые шесть месяцев 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела 1 706 заявлений о признаках недобросовестной конкуренции в действиях компаний.
ФАС выдала 171 предупреждение об устранении признаков недобросовестной конкуренции, из них исполнено уже 121. Кроме того, служба возбудила 104 дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдала 40 предписаний устранить нарушения.
«Недобросовестные действия со стороны конкурирующих компаний могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции, способствовать неправомерному использованию репутации известных брендов и получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — сказано на сайте ФАС.
Больше всего жалоб на недобросовестную конкуренцию касались приобретения и использования исключительных прав на средства индивидуализации юрлица, товаров, работ или услуг. По этому поводу было 133 заявления.
Еще 273 обращения связаны с действиями, способными вызвать смешение с деятельностью конкурента, с товарами или услугами, которые он предлагает на территории страны.
