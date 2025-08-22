Компании получили 171 предупреждение об устранении недобросовестной конкуренции с начала 2025 года

ФАС приняла больше 1,7 тысяч жалоб на недобросовестную конкуренцию.

За первые шесть месяцев 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела 1 706 заявлений о признаках недобросовестной конкуренции в действиях компаний.

ФАС выдала 171 предупреждение об устранении признаков недобросовестной конкуренции, из них исполнено уже 121. Кроме того, служба возбудила 104 дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдала 40 предписаний устранить нарушения.

«Недобросовестные действия со стороны конкурирующих компаний могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции, способствовать неправомерному использованию репутации известных брендов и получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — сказано на сайте ФАС.

Больше всего жалоб на недобросовестную конкуренцию касались приобретения и использования исключительных прав на средства индивидуализации юрлица, товаров, работ или услуг. По этому поводу было 133 заявления.

Еще 273 обращения связаны с действиями, способными вызвать смешение с деятельностью конкурента, с товарами или услугами, которые он предлагает на территории страны.