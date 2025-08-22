Порядок выдачи разрешения на закупку импортных промтоваров поменяют
Минпромторг предложил изменить порядок выдачи разрешения на закупку импортной промышленной продукции. Проект приказа ведомства опубликован на портале законопроектов.
Перечень информации, которую указывают в заявке на выдачу разрешения, расширят. Нужно будет указывать:
количество товара;
планируемые сроки поставки продукции, отдельные этапы исполнения контракта или договора;
кто планирует проводить закупку товара, в т. ч. адрес и контактная информация для связи;
место (адрес) поставки товара.
Добавлено, что по итогам рассмотрения заявки разрешение могут выдать только на часть товаров. Например, если производитель схожей продукции не подтвердит возможность произвести ее в полном объеме.
Разрешение будет действовать в течение 18 месяцев со дня его выдачи или до момента закупки товара в количестве, которое предусмотрено в разрешении. Его можно использовать повторно, если закупку признают несостоявшейся.
