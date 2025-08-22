Порядок выдачи разрешения на закупку импортных промтоваров поменяют

В заявке на выдачу разрешения нужно будет указывать больше сведений. Само разрешение могут выдать не на все товары из заявки.

Минпромторг предложил изменить порядок выдачи разрешения на закупку импортной промышленной продукции. Проект приказа ведомства опубликован на портале законопроектов.

Перечень информации, которую указывают в заявке на выдачу разрешения, расширят. Нужно будет указывать:

количество товара;

планируемые сроки поставки продукции, отдельные этапы исполнения контракта или договора;

кто планирует проводить закупку товара, в т. ч. адрес и контактная информация для связи;

место (адрес) поставки товара.

Добавлено, что по итогам рассмотрения заявки разрешение могут выдать только на часть товаров. Например, если производитель схожей продукции не подтвердит возможность произвести ее в полном объеме.

Разрешение будет действовать в течение 18 месяцев со дня его выдачи или до момента закупки товара в количестве, которое предусмотрено в разрешении. Его можно использовать повторно, если закупку признают несостоявшейся.