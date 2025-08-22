💰 Верховный суд разъяснил, чем взятка отличается от отката

Взятку берут за действия в рамках должности. А откат не подразумевает действий должностного характера.

Верховный суд рассмотрел дело башкирского чиновника Дима Муслимова, который незаконно выписывал подчиненным материальную помощь, часть которой они отдавали ему.

Чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Осужденному назначили 15 лет колонии строгого режима со штрафом 65 млн рублей и лишением права занимать должности в госорганах на восемь лет.

Защита Муслимова подала жалобу в ВС РФ. По мнению адвокатов, он виновен только в злоупотреблении полномочиями, но не в получении взятки.

И ВС с этим согласился.

«Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью», — говорится в определении Верховного суда от 29 июля 2025 года по делу № 49-УДП25-9-К6.

Чиновник злоупотреблял полномочиями, но не брал взятки. Он не чинил своим подчиненным препятствий, не угрожал увольнением и не оказывал им никакого покровительства.

«Установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера», — посчитал ВС.

Приговор отменили и направили дело на пересмотр.