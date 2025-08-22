Чиновники до 35 лет смогут получить льготную ипотеку в новых регионах без дополнительных требований

Госслужащим из новых регионов России будут помогать с покупкой жилья. Для этого больше не нужно быть участником СВО, победителем конкурсов или получателем наград.

Молодым чиновникам снизят требования для получения льготной ипотеки в новых регионах. Они смогут приобрести жилье без соблюдения необходимых для остальных регионов требований. Главное требование — быть моложе 35 лет.

Сейчас льготную ипотеку могут получить работники Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и Федерального казначейства, которые участвовали в СВО, стали победителями конкурсов «Лидеры России» или «Лучший по профессии» либо получили государственные и правительственные награды.

Эти требования хотят изменить. Претендентам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не придется соответствовать ни одному из названных критериев, кроме возрастного. Об этом пишет ТАСС.

В середине лета 2024 года кабмин начал эксперимент по обеспечению чиновников жильем с помощью льготной ипотеки. Он завершится к марту 2027 года. Сейчас в эксперименте участвует не больше 90 госслужащих, а квота на 2025 год не превышает 45 человек.