СФР назвал средний размер пенсии госслужащих на 1 июля 2025

В среднем пенсия государственных служащих в России составляет 36,2 тыс. рублей.

Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 июля 2025 года составила 36,2 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные СФР.

Как указал фонд, средний размер пенсии российских госслужащих составляет 36 281 руб., а количество таких пенсионеров – 95,6 тыс. человек.

При этом работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие — 36 200 рублей, уточнил СФР.

Подавляющее большинство (86,6 тыс.) госслужащих пенсионного возраста не работают.