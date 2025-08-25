Доплаты и льготы на новом рабочем месте, аналогичном тем, где провели СОУТ, устанавливают с начала работы

Если ввели новое рабочее место, аналогичное тем, где уже провели специальную оценку условий труда (СОУТ), внеплановую спецоценку проводить не нужно. А компенсации и льготы можно назначить сотруднику с первого дня работы.

Роструд объяснил, как оценить условия труда на новом рабочем месте и назначить работнику льготы.

На предприятии ввели третье рабочее место «лаборант-исследователь», при этом на двух аналогичных рабочих местах ранее провели СОУТ и установили класс 3.2 по биологическому фактору. Нужно ли проводить спецоценку или можно назначить компенсации до проведения СОУТ на новом месте, спросил работодатель.

По аналогичным рабочим местам СОУТ проводится в отношении 20% рабочих мест от общего числа таких мест (но не менее двух). И ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам (ст. 16 закона № 426-ФЗ), ответил Роструд.

«Поэтому если новое рабочее место является аналогичными тем, в отношении которых СОУТ уже проведена, то внеплановую СОУТ проводить не надо», — уточнило ведомство.

Решение об отнесении конкретных рабочих мест к аналогичным принимает эксперт организации, проводящей спецоценку условий труда, затем это решение утверждает комиссия по проведению спецоценки. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта СОУТ.

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, расположеные в одном или нескольких однотипных производственных помещениях, оборудованных одинаковыми системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты.

Компенсации и льготы работодатель может назначить работнику на аналогичном месте с момента начала работы, добавил Роструд.

