Имущественный вычет

Сначала лучше заявить социальные вычеты, а потом имущественные. Налоговики объяснили почему

Если размер имущественного вычета равен налогооблагаемой базе, то социальные налоговые вычеты не дадут. Перенести их на следующие годы нельзя.

Налоговики напомнили, что социальный вычет по расходам на медицинские, образовательные, физкультурно-оздоровительные услуги, негосударственное обеспечение и добровольное страхование с 2025 года можно получить в упрощенном порядке.

В ЛК налогоплательщика-физлица заявление сформируется автоматически, его нужно будет только подписать.

Также можно обратиться за вычетом к работодателю, отметила замначальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 Марина Буравова.

«При этом следует иметь в виду следующее: если налоговый агент предоставит имущественный вычет в размере налогооблагаемой базы, то право на получение социальных налоговых вычетов уже будет утеряно. Перенос их на следующие годы не предусмотрен законодателем», — уточнила Буравова.

В заявлении на налоговые вычеты у работодателя она рекомендует сначала заявить о предоставлении социальных вычетов, а затем уже имущественных.

