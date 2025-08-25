Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре 2025
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров на сентябрь 2025
Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
2 сентября
11:00
2
4 сентября
15:00
3
Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС
9 сентября
11:00
4
11 сентября
11:00
5
ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов
16 сентября
15:00
6
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
23 сентября
11:00
7
Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта
25 сентября
13:00
8
Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать
30 сентября
15:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
